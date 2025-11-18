Хоккеист "Коламбуса" Марченко продлил серию с очками до 12 матчей

В игре с "Монреалем" россиянин отметился двумя голевыми передачами

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко © Steph Chambers/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. "Коламбус" обыграл "Монреаль" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Коламбуса" шайбы забросили Зак Веренски (7-я минута), Адам Фантилли (30), Дмитрий Воронков (34). У "Монреаля" отличились Оливер Капанен (25), Джош Андерсон (49), Лэйн Хатсон (59). Победный буллит реализовал нападающий Кирилл Марченко, форвард "Монреаля" Иван Демидов не сумел реализовать свою попытку.

Марченко также отметился двумя голевыми передачами и продлил серию матчей с набранными очками до 12. На этом отрезке у Марченко 3 шайбы и 12 результативных передач. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне с 22 очками (8 голов + 14 передач).

Воронков набрал 15-е очко в текущем сезоне, у нападающего 8 голов и 7 голевых передач в 19 играх сезона. Демидов отдал одну голевую передачу, на счету россиянина 4 гола и 10 голевых передач после 19 проведенных матчей.

"Коламбус" занимает пятое место в Столичном дивизионе с 22 очками после 19 матчей. "Монреаль" с 23 очками после 19 игр идет вторым в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Коламбус" на выезде сыграет с "Виннипегом" в ночь на 19 ноября, "Монреаль" двумя днями позднее примет "Вашингтон".

В других матчах игрового дня "Баффало" дома победил "Эдмонтон" (5:1), "Каролина" на выезде была сильнее "Бостона" (3:1), голкипер гостей Петр Кочетков отразил 29 бросков из 30.