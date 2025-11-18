Вратарь "Флориды" Бобровский отдал 14-ю голевую передачу в НХЛ

Его команда победила "Ванкувер"

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский © AP Photo/ Rebecca Blackwell

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувера".

Встреча прошла в ночь на вторник и завершилась победой "Флориды" со счетом 8:5. Бобровский ассистировал партнерам в НХЛ 14 раз, по числу набранных очков среди вратарей он делит 56-е место с канадцами Питом Питерсом, Мартином Бироном и Дуэйном Ролосоном. Лидером по этому показателю является американец Том Баррассо, отдавший 48 голевых передач. В матче с "Ванкувером" Бобровский отразил 10 бросков из 15.

"Флорида" занимает пятое место в Атлантическом дивизионе с 21 очком после 19 игр. "Ванкувер" располагается на шестой строчке таблицы Тихоокеанского дивизиона с 20 очками после 21 встречи. В следующем матче "Флорида" примет "Нью-Джерси" в ночь на 21 ноября по московскому времени, "Ванкувер" в этот же день дома сыграет с "Далласом".