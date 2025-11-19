Удалили и простили. За что наказывали звезд мирового футбола
Криштиану Роналду получил красную карточку за удар локтем соперника в матче отбора ЧМ-2026 года против сборной Ирландии, португалец рискует пропустить старт мирового первенства. ТАСС вспоминает самые запоминающиеся удаления ярких футболистов.
Зинедин Зидан
Француз отличался не только мастерством, но и нередкими удалениями. В его активе 12 прямых красных карточек в разных турнирах. Одним из самых легендарных эпизодов его игроцкой карьере стало удаление в финале чемпионата мира 2006 года против сборной Италии. В дополнительное время Зидан ударил головой в грудь итальянского защитника Марко Матерацци. Возможно, это повлияло на исход встречи: итальянцы победили в серии пенальти (5:3). Позднее стало известно, что поступок Зидана мотивирован провокациями Матерацци, который оскорбил его сестру.
Лионель Месси
Аргентинец является великим футболистом, но и у него бывали проблемы с дисциплиной. Одно из последних удалений случилось в январе 2021 года, тогда Месси вместе с "Барселоной" проиграл "Атлетику" из Бильбао в матче за Суперкубок Испании (2:3). В дополнительное время нападающий отдал передачу и свободно бежал вперед к штрафной площади, ему мешал Асьер Вильялибре, за что получил от аргентинца по голове. Это был не прямой удар, а отмашка. Всего же у Месси пока четыре удаления за карьеру.
Диего Марадона
Еще один прославленный аргентинец. Он был не очень дисциплинированным в жизни, но в футбол всегда играл прекрасно. Однако и у него сдавали нервы. На дебютном для себя чемпионате мира 1982 года Марадона получил красную карточку в матче второго группового этапа с бразильцами (1:3). После счета 0:3 Марадона ударил прямой ногой опорника Батисту, за что получил прямую красную карточку. По словам Марадоны, это стало ответом на жесткое сопротивление защитников и Батисты против него. Удаление стало для Марадоны единственным в составе сборной Аргентины, также на его счету три красных карточки в клубной карьере.
Луис Суарес
Уругвайский нападающий получил красную карточку в четвертьфинале чемпионата мира 2010 года против команды Ганы. После удара игрока соперника Суарес выбил мяч руками из пустых ворот. Был назначен 11-метровый, который соперник не реализовал. Это помогло уругвайцам пройти в полуфинал — в серии послематчевых пенальти команда была сильнее — 5:3. Всего на его счету три красных карточки. Также Суарес дважды избегал удалений за укусы соперников в матчах за "Ливерпуль" и сборную. В первом случае его отстранили на 10 игр, во втором — на 9, а также отстранили на четыре месяца от футбольной деятельности. Уже в 2025 году он укусил одноклубника по "Интер Майами" Жорди Альбу, за что наказания не последовало.
Райан Гиггз
На протяжении всей своей профессиональной карьеры валлиец выступал за "Манчестер Юнайтед". Он провел за клуб 672 матча, в которых отметился 114 голами. В составе МЮ Гиггз стал 13-кратным чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, стал девятикратным обладателем Суперкубка страны. И на клубном уровне не получил ни одной красной карточки. Единственное удаление случилось в матче отборочного турнира чемпионата мира 2002 года против команды Норвегии. Встреча прошла 5 сентября 2001 года и завершилась победой норвежцев со счетом 3:2. Валийцы не смогли отобраться на мировое первенство, а Райан был удален с поля за вторую желтую карточку в концовке игры.
Федор Черенков
Народный футболист московского "Спартака" и сборной СССР тоже удалялся — 18 марта 1993 года в ответном четвертьфинале Кубка обладателей кубков УЕФА против нидерландского "Фейеноорда" (3:1). Защитники весь матч играли очень жестко, в частности против Черенкова, в концовке встречи у него сдали нервы — после одного из стыков джентльмен начал толкать соперника ван Гоббеля, а позднее пошел на противников с кулаками. Драки не состоялось, но Черенков получил красную карточку. Федор отличался в целом своей добротой, всего за карьеру он получил только пять желтых и две красных.
