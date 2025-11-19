Статья

Удалили и простили. За что наказывали звезд мирового футбола

Рассказываем о шести великих игроках

Редакция сайта ТАСС

Криштиану Роналду после удаления в матче с командой Ирландии © Charles McQuillan/ Getty Images

Криштиану Роналду получил красную карточку за удар локтем соперника в матче отбора ЧМ-2026 года против сборной Ирландии, португалец рискует пропустить старт мирового первенства. ТАСС вспоминает самые запоминающиеся удаления ярких футболистов.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан (справа) после удаления в финале чемпионата мира, 2006 год © Andreas Rentz/ Getty Images

Француз отличался не только мастерством, но и нередкими удалениями. В его активе 12 прямых красных карточек в разных турнирах. Одним из самых легендарных эпизодов его игроцкой карьере стало удаление в финале чемпионата мира 2006 года против сборной Италии. В дополнительное время Зидан ударил головой в грудь итальянского защитника Марко Матерацци. Возможно, это повлияло на исход встречи: итальянцы победили в серии пенальти (5:3). Позднее стало известно, что поступок Зидана мотивирован провокациями Матерацци, который оскорбил его сестру.

Лионель Месси

Лионель Месси покидает поле после удаления в матче против "Атлетика", 2021 год © David Ramos/ Getty Images

Аргентинец является великим футболистом, но и у него бывали проблемы с дисциплиной. Одно из последних удалений случилось в январе 2021 года, тогда Месси вместе с "Барселоной" проиграл "Атлетику" из Бильбао в матче за Суперкубок Испании (2:3). В дополнительное время нападающий отдал передачу и свободно бежал вперед к штрафной площади, ему мешал Асьер Вильялибре, за что получил от аргентинца по голове. Это был не прямой удар, а отмашка. Всего же у Месси пока четыре удаления за карьеру.

Диего Марадона

Диего Марадона (справа) спорит с арбитром во время матча против сборной Бразилии, 1982 год © Bongarts/ Getty Images

Еще один прославленный аргентинец. Он был не очень дисциплинированным в жизни, но в футбол всегда играл прекрасно. Однако и у него сдавали нервы. На дебютном для себя чемпионате мира 1982 года Марадона получил красную карточку в матче второго группового этапа с бразильцами (1:3). После счета 0:3 Марадона ударил прямой ногой опорника Батисту, за что получил прямую красную карточку. По словам Марадоны, это стало ответом на жесткое сопротивление защитников и Батисты против него. Удаление стало для Марадоны единственным в составе сборной Аргентины, также на его счету три красных карточки в клубной карьере.

Луис Суарес

Луис Суарес (справа) выбивает мяч руками из пустых ворот, 2010 год © Cameron Spencer/ Getty Images

Уругвайский нападающий получил красную карточку в четвертьфинале чемпионата мира 2010 года против команды Ганы. После удара игрока соперника Суарес выбил мяч руками из пустых ворот. Был назначен 11-метровый, который соперник не реализовал. Это помогло уругвайцам пройти в полуфинал — в серии послематчевых пенальти команда была сильнее — 5:3. Всего на его счету три красных карточки. Также Суарес дважды избегал удалений за укусы соперников в матчах за "Ливерпуль" и сборную. В первом случае его отстранили на 10 игр, во втором — на 9, а также отстранили на четыре месяца от футбольной деятельности. Уже в 2025 году он укусил одноклубника по "Интер Майами" Жорди Альбу, за что наказания не последовало.

Райан Гиггз

Райан Гиггз в матче за сборную Уэльса, 2001 год © REUTERS/ Darren Staples

На протяжении всей своей профессиональной карьеры валлиец выступал за "Манчестер Юнайтед". Он провел за клуб 672 матча, в которых отметился 114 голами. В составе МЮ Гиггз стал 13-кратным чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, стал девятикратным обладателем Суперкубка страны. И на клубном уровне не получил ни одной красной карточки. Единственное удаление случилось в матче отборочного турнира чемпионата мира 2002 года против команды Норвегии. Встреча прошла 5 сентября 2001 года и завершилась победой норвежцев со счетом 3:2. Валийцы не смогли отобраться на мировое первенство, а Райан был удален с поля за вторую желтую карточку в концовке игры.

Федор Черенков

Федор Черенков (справа) во время матча против "Фейеноорда", 1993 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Народный футболист московского "Спартака" и сборной СССР тоже удалялся — 18 марта 1993 года в ответном четвертьфинале Кубка обладателей кубков УЕФА против нидерландского "Фейеноорда" (3:1). Защитники весь матч играли очень жестко, в частности против Черенкова, в концовке встречи у него сдали нервы — после одного из стыков джентльмен начал толкать соперника ван Гоббеля, а позднее пошел на противников с кулаками. Драки не состоялось, но Черенков получил красную карточку. Федор отличался в целом своей добротой, всего за карьеру он получил только пять желтых и две красных.

