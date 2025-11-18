Российских стрелков не допустили до Сурдлимпиады из-за наличия оружия

Соревнования проходят в Токио

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские стрелки не были допущены организаторами до участия в летней Сурдлимпиаде в Токио из соображений безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России (СКР).

XXV летние Сурдлимпийские игры с участием российских спортсменов стартовали в Токио в субботу. Россияне выступают на этом турнире в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Они допущены до участия в личных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо.

"Организаторы не допустили россиян до участия в турнире по спортивному ориентированию, потому что при принятии такого решения опирались на позицию Международной федерации спортивного ориентирования по этому вопросу, - рассказал собеседник ТАСС. - К допуску в каждом виде спорта подходят индивидуально. Например, недопуск к турниру по стрелковым видам спорта нам объяснили соображениями безопасности, так как у спортсменов на руках есть оружие".

В общей сложности в Токио будут разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта. В Играх примут участие около 3 тыс. спортсменов более чем из 70 стран мира, церемония закрытия состоится 26 ноября.

5 марта 2022 года исполнительный комитет Международного комитета спорта глухих (МКСГ) принял решение об отстранении российских спортсменов по спорту глухих от участия во всех мероприятиях, проводимых под эгидой организации, из-за чего сборная России не смогла выступить на XXIV летних Сурдлимпийских играх в Бразилии. 17 сентября 2025 года Сурдлимпийский комитет России получил подтверждение МКСГ о допуске российских спортсменов к Играм в Токио.