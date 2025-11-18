Первая ракетка мира Алькарас снялся с Кубка Дэвиса

Испанец не выступит на турнире из-за отека правого подколенного сухожилия

Редакция сайта ТАСС

Карлос Алькарас © Clive Brunskill/ Getty Images

ТАСС, 18 ноября. Первая ракетка мира Карлос Алькарас не выступит на Кубке Дэвиса в составе сборной Испании. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"С огромным сожалением сообщаю, что не смогу сыграть за сборную Испании на Кубке Дэвиса. У меня отек правого подколенного сухожилия, и врачи не рекомендуют мне участвовать в соревнованиях. Я всегда говорил, что играть за сборную Испании - это лучшее, что может быть, и я с нетерпением ждал момента, когда мы сможем побороться за Кубок Дэвиса. Уезжаю домой с разбитым сердцем", - написал Алькарас.

Алькарасу 22 года, он является первой ракеткой мира. На счету испанца 24 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Испанец является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде. Спортсмен шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема: он дважды выиграл Открытый чемпионат Франции (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2022, 2025).

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. В 2025 году финальная часть соревнований пройдет в итальянской Болонье. В "финале восьми", помимо сборной Испании, выступят команды Аргентины, Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Германии и победители прошлого турнира итальянцы. Сборная России не принимает участия в турнире из-за решения Международной федерации тенниса отстранить россиян от командных турниров из-за ситуации на Украине.