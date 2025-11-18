Челестини: ЦСКА готовится к матчу со "Спартаком" в обычном режиме

Матч 16-го тура РПЛ пройдет 22 ноября

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА готовятся к матчу против столичного "Спартака" в обычном режиме, не обращая внимания на изменения в тренерском штабе красно-белых. Об этом журналистам заявил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 22 ноября на "Лукойл-Арене" в рамках 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Во время паузы на матчи сборных красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера, исполняющим обязанности назначен Вадим Романов.

"Насколько осложняют подготовку изменения в тренерском штабе "Спартака"? Мы хорошо знаем "Спартак", все может меняться. Но ситуация обычная, ничего не меняется, готовимся в обычном режиме, не думаю, что стиль изменится. Готовимся обычно", - сказал Челестини.

"У "Спартака" много техничных игроков, играют дома, пойдут вперед. Не считаю, что новый тренер что-то поменяет. А если что-то будет, то мы готовы", - добавил он.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 15 матчах. "Спартак" с 25 очками располагается на шестой позиции.