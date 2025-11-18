Австралиец Уилкшир заявил о готовности возглавить "Динамо"

Ранее пост главного тренера команды покинул Валерий Карпин

ТАСС, 18 ноября. Бывший футболист московского "Динамо" австралиец Люк Уилкшир готов стать главным тренером бело-голубых. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В понедельник Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", подчеркнув, что хочет сосредоточиться на работе главным тренером сборной России. Исполняющим обязанности наставника "Динамо" назначен Ролан Гусев.

"Я готов возглавить "Динамо". Если не сейчас, то точно в будущем, это мой клуб. Команда показала качественный футбол, в этом нет сомнений. Но, к сожалению, не все работало", - сказал Уилкшир.

Уилкширу 44 года, он выступал за "Динамо" с 2008 по 2014 год и с 2016 по 2017 год. Вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата России, финалистом Кубка России и победителем второго по силе дивизиона чемпионата страны.