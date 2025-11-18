В ФШР считают, что возвращение сборной РФ пойдет на пользу шахматам

Генассамблея Международной шахматной федерации обсудит возвращение всех российских команд на международные турниры с флагом и гимном

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Возвращение мужской сборной России к международным турнирам пойдет на пользу развитию шахмат во всем мире. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ранее ТАСС сообщил, что генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) обсудит возвращение всех российских команд на международные турниры с флагом и гимном.

"Мы надеемся, что будет принято положительное решение по нашей мужской команде. Участие российских команд инвалидов и юношей, которые ранее были допущены, не вызывало и не вызывает никаких протестов - они спокойно играют и подтверждают свой высокий класс. Поэтому возвращение одной из сильнейших команд мира пойдет на пользу развитию шахмат в целом, - сказал Ткачев. - Сейчас допустили женскую команду, которая играет на чемпионате мира, и это идет на пользу уровню турнира, конечно, привлекает болельщиков со всего мира".

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную.