{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Победа Махачева в UFC

Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий

Российский боец в воскресенье завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе
Ислам Махачев Ishika Samant/Getty Images
Описание
Ислам Махачев
© Ishika Samant/Getty Images

ТАСС, 18 ноября. Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

Махачев сместил с первого места на второе испанского бойца Илию Топурию. Третье место занимает грузин Мераб Двалишвили. Также в топ-10 рейтинга входит уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, он располагается на четвертой строчке.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в MMA. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию. Махачев стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях.

Футбол в России
Газзаев рассказал о пользе частного финансирования футбольных клубов
Экс-наставник ЦСКА принял участие во встрече бывших тренеров сборной России с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым
Газзаев рассказал о пользе частного финансирования футбольных клубов
Читать полностью