Россияне завоевали три золотые медали в третий день Сурдлимпиады

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три медали в третий день Сурдлимпийских игр. Соревнования проходят в Токио.

Легкоатлет Денис Федоренков завоевал золото Игр в прыжках в высоту, показав результат 2,07 м. Ардашер Муминджанов победил в десятиборье. Велогонщик Дмитрий Розанов финишировал первым в критериуме.

Россияне и белорусы принимают участие в соревнованиях под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). В Токио выступят 36 российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. В общей сложности будут разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта. Соревнования завершатся 26 ноября.

Соревнования для глухих спортсменов проводятся в соответствии с правилами международных федераций с заменой звуковых сигналов на визуальные. Основной критерий допуска атлета - потеря слуха не менее 55 децибел.