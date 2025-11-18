Черчесов предложил ввести налог на дополнительных легионеров в заявке

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат", бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов предложил во время встречи тренеров с министром спорта РФ, президентом Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым ввести налог на дополнительных иностранных игроков в заявке клубов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Во встрече также приняли участие председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, бывший главный тренер столичного "Локомотива" Юрий Семин. Отмечается, что Черчесов предложил сохранить лимит на легионеров как инструмент защиты внутреннего рынка - ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона: чем выше, тем больше цена.

Одной из серьезных проблем современного футбола специалисты назвали то, что набором игроков часто занимается менеджмент команды, а не главный тренер, что в свою очередь способствует росту количества слабых легионеров. В качестве одного из вариантов противостояния этому явлению прозвучало предложение сократить число иностранцев в заявке до 8-9 человек. Кроме того, эксперты считают, что нужно ввести ограничения на количество иностранных тренеров.

"Мы видим многие проблемы в нашем футболе. Сегодня у нас в стране им занимается 3,5 млн человек, но из них только 350 тыс. детей. В Германии 1,2 млн при меньшем населении. В РПЛ (Мир - Российской премьер-лиге - прим. ТАСС) доля игроков до 21 года - 7,2%, что неплохо, но в испанском чемпионате - 22%. Воспитанников академий в наших клубах лишь 12,5% против 42% в Испании. Квалификация и качество подготовки тренеров действительно оставляют желать лучшего. Кроме того, с учетом нашего климата для непрерывного тренировочного процесса не хватает полей с подогревом", - заявил Дегтярев.

"Одно из важных препятствий для развития национального футбола - экономическая модель многих клубов. Несмотря на высокую долю государственного финансирования, им зачастую проще купить даже посредственного легионера, чем искать, воспитывать, тратить время на собственного игрока", - добавил министр.

Ранее Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.