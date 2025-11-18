{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Зимние олимпийские виды спорта

Трамплин на Воробьевых горах после реконструкции откроется 20 декабря

На нем могут проходить международные соревнования
© Максим Киселев/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Трамплин для прыжков на лыжах в Москве на Воробьевых горах откроется 20 декабря. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Строительство трамплина началось в прошлом году после того, как предыдущий, построенный в 1953 году, сгорел в результате пожара 13 лет назад. Он будет соответствовать стандартам для проведения международных соревнований (75 метров).

"20 декабря будет открытие московского трамплина. Это была долгая стройка, она закончена, идут последние приготовления к сдаче объекта. Он сможет принимать международные соревнования, летние этапы Гран-при. Он оборудован по последнему слову техники вплоть до ледяной лыжни", - сказал Дубровский.

Зимние олимпийские виды спорта
