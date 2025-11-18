Опубликовано видео нового стадиона футбольного клуба "Торпедо"

Ранее стало известно, что реконструкцию арены на Восточной улице планируют завершить в третьем квартале следующего года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Появилось видео с нового стадиона московского футбольного клуба "Торпедо", реконструкция которого будет завершена в 2026 году. Об этом сообщает корр. ТАСС.

Во вторник мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что реконструкцию арены на Восточной улице планируют завершить в третьем квартале следующего года. Ранее на нем уложили искусственный газон.

Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова в августе 2022 года. Основные работы стартовали спустя месяц после получения одобрения. Новый стадион, строящийся вместо снесенного, будет вмещать более 15 тыс. зрителей.

"Торпедо" занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги). На счету команды 18 очков по итогам 19 туров.