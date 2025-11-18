Российские шахматистки с победы стартовали на командном чемпионате мира

Россиянки переиграли команду Казахстана

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Парменов/ ТАСС

МАДРИД, 18 ноября. /ТАСС/. Россиянки победили команду Казахстана в первом туре группового этапа на командном чемпионате мира по шахматам. Турнир проходит в Испании.

Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу россиянок. Единственную победу одержала Полина Шувалова, переигравшая белыми фигурами Ксению Балабаеву. Партии с участием Александры Горячкиной, Леи Гарифуллиной и Екатерины Лагно завершились вничью. Они играли черными фигурами.

Во втором туре россиянки сыграют против команды США. Турнир завершится 24 ноября.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки допущены до турнира в нейтральном статусе.