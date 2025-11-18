ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Избранный президент БОК Лечева выиграла очередной судебный процесс

Был отклонен иск Болгарской федерации тяжелой атлетики, которая оспорила выбор в качестве президента Болгарского олимпийского комитета Веселы Лечевой
18:33
СОФИЯ, 18 ноября. /ТАСС/. Софийский городской суд (СГС) отклонил иск Болгарской федерации тяжелой атлетики, которая оспорила выбор в качестве президента Болгарского олимпийского комитета (БОК) Веселы Лечевой. В решении суда отмечено, что "доказанных нарушений, которые бы подвергли сомнению решение общего собрания БОК, нет".

В конце октября был отклонен аналогичный иск Болгарской федерации бадминтона.

В иске, поданном в суд, истцы утверждали, что общее собрание БОК и выборы председателя были нелегитимны, так как собрание было созвано и проведено с нарушением устава организации и законов страны. СГС, проанализировав доказательства, признал все претензии несостоятельными, отметив, что существенных нарушений, которые могли бы скомпрометировать проведение собрания и выборы председателя БОК, не было, а все принятые общим собранием БОК решения действительны и законосообразны.

Ожидается, что в ближайшее время будут отклонены и другие аналогичные иски, поданные другими членами БОК, после чего Лечева официально возглавит Болгарский олимпийский комитет.

В мае Международный олимпийский комитет временно признал результаты выборов президента на общем собрании БОК 19 марта, а именно выбор Лечевой новым президентом БОК и выборы всех членов исполнительного комитета БОК. База данных и платформы МОК были актуализированы, Лечева и избранное руководство БОК стали единственными лицами, кто имеет право представлять БОК перед МОК в рамках олимпийского движения и всех признанных МОК событий.

Однако итоги выборов были оспорены в СГС, куда поступило восемь жалоб, и он приостановил включение нового руководства БОК в Торговый регистр. Юристы отмечали, что в должность избранный президент и новое бюро БОК смогут вступить лишь после того, как суд вынесет окончательное решение по соответствующим жалобам. Несмотря на публично объявленные соглашения о совместном управлении организации, бывший президент БОК Стефка Костадинова и избранный президент Лечева наладить полноценную совместную работу не смогли. 

