Шабаров оценил результаты турнира в Киргизии для молодежной сборной России

БИШКЕК, 18 ноября. /ТАСС/. Футболистам молодежной сборной России было интересно участвовать в товарищеском турнире в Киргизии. Об этом журналистам рассказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.

Во вторник молодежная сборная России обыграла команду Киргизии до 23 лет со счетом 8:0 и стала победителем турнира. В соревновании также приняли участие сборные Ирана и Бахрейна до 23 лет.

"Мы прикидывали, что могут быть разные сценарии игры, у нас не все получилось в прошлых матчах, должно было у нас прорвать, - сказал Шабаров. - С Бахрейном у нас не все зашло, а здесь зашло все, даже больше. Игроки понимали, что это последний матч на турнире за молодежную сборную для 2004 и 2005 годов. Поэтому настрой был такой, что мы не могли не выиграть. Понятно, что если бы сыграли со сборной Киргизии в первом матче, когда у них было больше сил, то счет был бы не таким. У них, наверное, силы закончились к третьей игре, у нас все-таки команда помастеровитее. Либо играют в РПЛ, либо в Первой лиге. Поэтому мы могли позволить сделать равноценные замены, где-то усилить игру. На длинной дистанции это важно, все-таки на турнире три игры. Мы распределили силы более ровно".

"Турнир добавляет в первую очередь спортивную составляющую. Игрокам более интересно на турнирах, чем в товарищеских матчах. Тренерам это интереснее, потому что есть возможность проявить некую стратегию во время турнира, понять, как лучше распределить силы, какие сочетания попробовать. Конечно, это гораздо интереснее. Плюс напряжение самих матчей, каждый хочет выиграть, каждый понимает, за что борется, плюс призовой фонд был. В товарищеских матчах больше смотрят игроков, дают себя проявить, моменты на будущее", - добавил Шабаров.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциации из-за ситуации на Украине.