Умер олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров

Ему было 87 лет

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 1968 года в соревнованиях по стендовой стрельбе Евгений Петров умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба Стрелкового союза России.

В 1968 году Петров выиграл Олимпиаду в Мехико в ските, в 1972 году на Играх в Мюнхене стал в этой дисциплине вторым. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы.

В 1974 году Петров перешел на тренерскую работу. На Олимпийских играх 1976 года был тренером сборной СССР, а на Играх 1992 года - главным тренером по стендовой стрельбе Объединенной команды стран СНГ.