"Динамо" проиграло "Спартаку" в первом матче КХЛ после увольнения Кудашова

Красно-белые победили со счетом 4:2

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:4 уступило столичному "Спартаку" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 293 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Беляев (19-я минута), Джозеф Кин (23), Иван Морозов (42) и Даниэль Усманов (59). У "Динамо" отличились Антон Слепышев (46) и Максим Мамин (50). Морозов забил во второй игре подряд после того, как отбыл дисквалификацию за употребление кокаина.

Капитан "Динамо" Игорь Ожиганов достиг отметки в 800 матчей в КХЛ. Он стал девятым защитником, которому покорилось данное достижение.

Для "Динамо" прошедшая игра стала первой после того, как должность главного тренера покинул Алексей Кудашов. Об увольнении специалиста пресс-служба бело-голубых сообщила 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.

"Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Спартак" - 6-е. На счету команд 33 и 31 очко соответственно после 27 проведенных встреч. В следующем матче "Динамо" примет новосибирскую "Сибирь" 20 ноября, "Спартак" в этот же день сыграет в гостях против нижегородского "Торпедо".