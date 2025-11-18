Хоккеист "Спартака" Мальцев получил микротравму в матче с "Динамо"

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 4:2

Нападающий "Спартака" Михаил Мальцев и нападающий "Динамо" Артем Ильенко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Нападающий столичного "Спартака" Михаил Мальцев получил микротравму в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 4:2.

"У него [Мальцева] микротравма. Не стали форсировать, я его снял с игры", - сказал Жамнов.

Главный тренер "Спартака" отметил, что ему понравилась большая часть игры в исполнении своих подопечных. "Пока нам не забили первый гол, мы делали правильные вещи. Потом появилась нервозность, наверное, нам не хватает еще уверенности. Последние игры не так гладко складываются, видна нервозность", - подчеркнул Жамнов.

"Стали делать те вещи, которые не должны были делать. Не скажу, что "Динамо" добавило", - заключил главный тренер "Спартака.

"Спартак" набрал 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче столичная команда 20 октября на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".