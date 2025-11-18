Bolavip: ЦСКА заинтересован в переходе футболиста "Зенита" Гонду

Форвард выступает за петербургскую команду с 2024 года

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Зенита" Лусиано Гонду © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 18 ноября. Московский ЦСКА заинтересован в переходе аргентинского футболиста петербургского "Зенита" Лусиано Гонду. Об этом сообщил портал Bolavip.

По информации источника, еще одним претендентом на нападающего является аргентинский "Ривер Плейт", который уже направил запрос об аренде игрока.

Гонду 24 года, он перешел в "Зенит" в августе 2024 года. За клуб футболист провел 49 матчей в различных турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. До этого Гонду выступал за аргентинские "Аргентинос Хуниорс" и "Атлетико Сармьенто".