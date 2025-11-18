Российские шахматистки обыграли команду США на командном чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 3:1

МАДРИД, 18 ноября. /ТАСС/. Россиянки одержали победу над командой США во втором туре группового этапа на командном чемпионате мира по шахматам. Турнир проходит в Испании.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиянок. Свои партии выиграли Полина Шувалова и Анна Шухман. Их соотечественницы Александра Горячкина и Лея Гарифуллина сыграли вничью.

Россиянки выступают в одной группе с командами США, Азербайджана, Перу, Испании и Казахстана, которую переиграли в стартовом туре. Турнир завершится 24 ноября.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки допущены до турнира в нейтральном статусе.