Вячеслав Козлов рассказал, какие позиции в "Динамо" нуждаются в усилении

По мнению тренера, команде нужно усилиться защитником и центральным нападающим

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московскому хоккейному клубу "Динамо" нужно усилиться защитником и центральным нападающим. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов.

В понедельник "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Алексея Кудашова, который возглавлял команду с 2021 года. Козлов работал в штабе Кудашова и отвечал за игру в большинстве.

"Нужен защитник, нужен центральный нападающий. Будет разговор с руководством", - отметил Козлов.

Он также считает, что клубу может потребоваться усиление тренерского штаба. "Сегодня я готовил и большинство, и собрание при игре "пять на пять". В хоккее есть тренер по большинству, есть по меньшинству. Следующие игры покажут, если нужно будет, то будем общаться", - сказал Козлов.

В первом матче после отставки Кудашова "Динамо" дома уступило столичному "Спартаку" со счетом 2:4. Бело-голубые набрали 33 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.