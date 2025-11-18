Джиошвили отметил, что для игроков "Динамо" уход Кудашова был неожиданным

В понедельник "Динамо" объявило об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера по инициативе клуба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отставка главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо" Алексея Кудашова была неожиданной для всех игроков команды. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Динамо" Максим Джиошвили.

В понедельник "Динамо" объявило об уходе Кудашова по инициативе клуба. Под руководством специалиста, возглавлявшего "Динамо" с 2021 года, команда в прошлом сезоне дошла до полуфинала Кубка Гагарина. В матче со "Спартаком" (2:4) во вторник "Динамо" сыграло под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова.

"Тяжелая игра, попытались вытащить этот матч, но не получилось. Соперник с прошлой нашей игры был заряжен, как и мы сегодня. Но не сложилось. Та ситуация [со сменой главного тренера] была неожиданной для всех", - сказал Джиошвили.

В следующем матче "Динамо" примет новосибирскую "Сибирь" 20 ноября.