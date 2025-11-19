Сборная Кюрасао впервые вышла на чемпионат мира по футболу

Команду возглавляет бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат

ТАСС, 19 ноября. Сборная Кюрасао впервые квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. В ночь на среду команда на выезде сыграла вничью со сборной Ямайки со счетом 0:0.

Это позволило футболистам с Кюрасао занять первое место в отборочной группе B с 12 очками. Второе место заняла сборная Ямайки (11 очков), третьей стала сборная Тринидада и Тобаго (9), последнее место заняла команда Бермудских островов (0).

Главным тренером сборной Кюрасао является нидерландец Дик Адвокат, матч с ямайцами он пропускал по семейным причинам. Адвокату 78 лет, он является главным тренером команды с января 2024 года. Специалист с 2006 по 2009 год был главным тренером петербургского "Зенита", который привел к победе в чемпионате России (2007), Кубке и Суперкубке УЕФА (оба - 2008). С 2010 по 2012 год руководил сборной России. Также специалист был главным тренером сборных Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи и Ирака, возглавлял нидерландские ПСВ, АЗ, "Утрехт", "Фейенорд", турецкий "Фенербахче".

На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали 40 сборных. Ранее это право получили команды Мексики, США, Канады, Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Франции, Хорватии, Португалии, Норвегии, Германии, Нидерландов, Испании, Бельгии, Австрии, Швейцарии и Шотландии.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.