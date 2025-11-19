Марченко прервал результативную серию в НХЛ из 12 матчей

Форвард "Коламбуса" не набрал очков в матче с "Виннипегом"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко © Emilee Chinn/ Getty Images

ОТТАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко прервал результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из 12 матчей.

Форвард не набрал очков в выездном матче против "Виннипега", в котором "Коламбус" уступил со счетом 2:5. В текущем сезоне Марченко набрал 22 очка, забросив 8 шайб и отдав 14 голевых передач в 19 играх, и является лучшим бомбардиром команды. Очков в матче также не набрали партнеры Марченко по команде защитник Иван Проворов и нападающий Дмитрий Воронков, а также форвард "Виннипега" Владислав Наместников.

"Коламбус" занимает пятое место в Столичном дивизионе с 22 очками после 20 игр, "Виннипег" идет третьим в Центральном дивизионе с 24 очками после 19 встреч.

В следующем матче "Виннипег" примет "Каролину" в ночь на 22 ноября по московскому времени, "Коламбус" днем ранее на выезде сыграет с "Торонто".