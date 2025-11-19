Нападающий "Вегаса" Дорофеев набрал 100-е очко в НХЛ

Россиянин отдал голевую передачу в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс"

Нападающие "Вегаса" Павел Дорофеев и Бен Хаттон © Christian Petersen/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. "Вегас" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брейден Баумэн (12-я минута), Бен Хаттон (24), Ши Теодор (48). У "Рейнджерс" отличились Джонни Бродзински (29) и Винсент Трочек (58), которому ассистировал Артемий Панарин.

Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев отметился голевой передачей. Форвард набрал 100-е очко в НХЛ, в 168 матчах на его счету 66 голов и 34 голевые передачи. В текущем сезоне россиянин провел 19 игр, в которых забросил 11 шайб и отдал 4 голевые передачи. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 26. Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев очков не набрал.

"Вегас" поднялся на второе место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 24 очка в 19 играх. "Рейнджерс" идут на шестом месте Столичного дивизиона с 22 очками после 21 встречи.

В следующем матче "Вегас" на выезде сыграет с "Ютой" в ночь на 21 ноября по московскому времени, "Рейнджерс" в этот же день на выезде встретятся с "Колорадо".