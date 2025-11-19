На чемпионате Европы по тхэквондо в Швейцарии выступят 16 россиян

Турнир пройдет с 22 по 23 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Шестнадцать российских спортсменов заявлены на чемпионат Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Турнир пройдет с 22 по 23 ноября в швейцарском Эгле. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

"Российские спортсмены примут участие в этом турнире, у мужчин на соревнования заявлены Идар Багов и Кантемир Бицуев (оба - весовая категория до 58 кг), Илья Данилов и Джавид Магеррамов (оба - до 68 кг), Степан Слепов и Артем Мытарев (оба - до 80 кг), Рафаиль Аюкаев и Владислав Ларин (оба - свыше 80 кг), - рассказал Иванов. - У женщин выступят Ирина Рогозина и Анастасия Артамонова (обе - до 49 кг), Маргарита Близнякова и Софья Ефиценко (обе - до 57 кг), Лилия Хузина и Анна Зяблицева (обе - до 67 кг), Анастасия Космычева и Кристина Адебайо (обе - свыше 67 кг)".