Футболист "Спартака" Дмитриев посоветовал спортсменам прочитать роман Пушкина

Игрок рекомендовал к прочтению "Капитанскую дочку"

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Игорь Дмитриев посоветовал спортсменам прочитать роман Александра Пушкина "Капитанская дочка". Об этом игрок рассказал в интервью ТАСС.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует создать перечень книг для молодых футболистов.

"Мало слышал об этом. Но из литературы посоветовал бы "Капитанскую дочку", сто процентов, - сказал Дмитриев. - А так, мне кажется, это дело каждого - кто читает, кто фильмы смотрит. Понятно, все равно ты должен знать классику, которая у нас передается из года в год. Но чтобы перечень какой-то, мне кажется, нет. Все равно в основном берут пример в плане чего-то футбольного. Я не думаю, что если ты увидишь, как кто-то читает книгу, ты сам возьмешь и начнешь".

Дмитриеву 21 год, он перешел в "Спартак" летом 2024 года, однако сезон-2024/25 провел в самарских "Крыльях Советов". В текущем сезоне игрок провел 19 матчей в разных турнирах за московских клуб, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами, став лучшим ассистентом команды по итогам первого круга Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).