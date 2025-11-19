Царукян уверен, что получит бой за титул UFC в случае победы над Хукером

Поединок против новозеландского бойца российский спортсмен проведет 22 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян уверен в получении титульного поединка в случае победы над новозеландцем Дэном Хукером. Об этом он рассказал ТАСС.

Бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Царукян - Хукер пройдет 22 ноября в Катаре.

"Я уверен в этом. Безусловно, мы будем готовы к любому решению, - сказал Царукян. - Но других претендентов на данный момент нет. Илия Топурия должен будет драться со мной. И мой бой определит ситуацию с титулом в легком весе".

Царукян занимает вторую строчку в рейтинге легковесов UFC. На его счету 22 победы и 3 поражения.