Спортсмены Его Величества. Кому присваивали звание рыцаря

Бывший футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм в ноябре был посвящен в рыцари. Вспоминаем известных спортсменов, которые удостаивались такой чести

Стэнли Мэттьюз

Первым футболистом, получившим звание рыцаря, стал англичанин Стэнли Мэттьюз в 1965 году. Игрок не выступал за значимые клубы, но стал первым в истории обладателем "Золотого Мяча". Мэттьюз отличался своим джентльменским поведением — игрока ни разу не удалили в более 700 матчей за карьеру. В его прощальной игре принял участие единственный обладатель "Золотого мяча" среди вратарей — голкипер московского "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин.

Бобби Чарльтон

Легенда сборной Англии. В 1966 году он стал чемпионом мира и завоевал "Золотой мяч" как лучший футболист мира. Больше всего он ассоциируется с "Манчестер Юнайтед", с которым трижды выиграл чемпионат Англии и один раз Кубок европейских чемпионов. Чарльтон выжил после авиакатастрофы в Мюнхене 6 февраля 1958 года, в результате которой не стало одной из самых перспективных команд в истории английского футбола — так называемых "Малышей Басби". Из находившихся на его борту 44 человек погибли 23, еще 19 получили ранения.

Пеле

Единственный трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии удостоился рыцарского титула в 1997 году. Королева Елизавета II присвоила его Пеле за заслуги перед футболом. Однако как иностранец он не получил приставку "сэр" перед именем. Футболист стал почетным рыцарем-командором ордена Британской империи.

Алекс Фергюсон

Шотландец Алекс Фергюсон по-новому раскрыл английский футбол, а его "Манчестер Юнайтед" вошел в историю. После требла, а именно победы в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов, он получил звание рыцаря-бакалавра. При этом "сэр" хорошо закрепилось за главным тренером, среди болельщиков, журналистов и других деятелей футбола его все называют с этой приставкой.

Льюис Хэмилтон

Титул рыцаря-бакалавра от Елизаветы II также получил пилот, семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Он удостоился этого звания в декабре 2020 года, но церемония в Виндзорском замке состоялась лишь спустя год. Хэмилтон и сейчас продолжает выступать в "королевских автогонках", но уже за команду "Феррари".

Энди Маррей

Британский теннисист удостоился титула в 2016 году после победы в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В 2013 году он стал первым британским теннисистом, выигравшим Уимблдон в мужском одиночном разряде.

Стирлинг Мосс

Пилот "Формулы-1" так и не смог выиграть чемпионат мира, хотя на его счету много побед в других гоночных сериях. При этом Мосс является самым невезучим гонщиком популярного турнира, с 1955 по 1958 год стал вторым в общем зачете, с 1959 по 1961 год — третьим. Он получил звание рыцаря от Елизаветы II в 2000 году.

Лен Хаттон

Хаттон — легенда крикета. Он был первым капитаном сборной Англии в этом виде спорта. В одном из матчей против австралийцев спортсмен набрал 364 очка, что на тот момент стало рекордом, который продержался 20 лет.

Его карьере даже не помешала травма, полученная во время Второй мировой войны в 1941 году в школе подготовки коммандос. Он повредил левую руку так сильно, что понадобилось три операции для того, чтобы восстановить ее деятельность. Он получил титул рыцаря в 1956 году за спортивные заслуги.

Генри Купер

Боксер известен тем, что отправил в нокдаун Мохаммеда Али в 1963 году, причем это не помогло ему победить в поединке. Купер был одним из популярнейших боксеров в Великобритании, жители дали ему прозвище Наш Генри. Купер был чемпионом Великобритании и Европы. В рыцарство его посвятили в 2000 году.

Мо Фара

Британский легкоатлет сомалийского происхождения получил титул в 2017 году. Фара выступал в беге на средние и длинные дистанции. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом — в 2012 и 2016 годах выиграл на забегах на 5 тыс. и 10 тыс. метров. Также спортсмен является шестикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

