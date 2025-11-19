Бывшего футболиста ЦСКА Жо арестовали за неделю до прибытия в Москву

Экс-игрока задержали за неуплату алиментов

Жо © Alexandre Schneider/ Getty Images

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноября. /ТАСС/. Бывшего нападающего московского футбольного клуба ЦСКА бразильца Жо арестовали из-за неуплаты алиментов. Об этом сообщает портал Metropoles.

Полиция Рио-де-Жанейро задержала игрока на пляже Барра, Жо не платил алименты в течение 12 месяцев. Ранее игрока дважды задерживали по этой причине, но позднее отпускали.

В ноябре ЦСКА сообщил о готовящемся приезде Жо на матчи команды с махачкалинским "Динамо" (26 ноября) и "Оренбургом" (29 ноября). О переносе визита не сообщалось.

Жо 38 лет, он выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год. В составе армейцев стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Также Жо выступал за английские "Манчестер Сити" и "Эвертон", турецкий "Галатасарай", бразильские "Коринтианс", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро", японский клуб "Нагоя Грампус". На его счету победы в чемпионате Бразилии, Кубке Англии, Кубке Либертадорес. В составе сборной Бразилии Жо провел 20 матчей, забил 5 голов, стал победителем Кубка конфедераций 2013 года и бронзовым призером Олимпийских игр - 2008.