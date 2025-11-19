В "Авангарде" не ждут ухода тренера Буше

Ранее Бенуа Гру покинул пост главного тренера "Трактора"

Главный тренер "Авангарда" Ги Буше © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС, 19 ноября. У главного тренера омского хоккейного клуба "Авангард" Ги Буше нет причин уходить, как это сделал Бенуа Гру, покинув челябинский "Трактор". Об этом рассказал "Спорт-Экспрессу" генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

Гру покинул пост главного тренера "Трактора" 17 ноября, сославшись на моральную и физическую усталость. Под его руководством в сезоне-2024/25 челябинская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила "Локомотиву" (1-4).

"Здесь у Буше все есть. Он не скучает. Его семья полностью поддерживает. Насколько я понимаю, в этом как раз отличие от ситуации с Бенуа: тот скучал по семье и хотел быть с ней, а у Ги наоборот - семья мотивирует его работать, получать удовольствие. Для него это смысл жизни. Они говорят ему: работай, доказывай, показывай результат. Поэтому таких мыслей у него нет", - сказал Сопин.

Буше 54 года, он возглавляет "Авангард" с ноября 2024 года. В прошлом сезоне омский клуб в четвертьфинале Кубка Гагарина проиграл будущему победителю турнира ярославскому "Локомотиву" (3-4). В текущем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" идет на втором месте в Восточной конференции регулярного чемпионата. Ранее канадец возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" (2011-2013) и "Оттава" (2016-2019). С 2013 по 2016 год Буше был главным тренером "Бёрна", с которым выиграл Кубок Швейцарии (сезон-2014/15) и Кубок Шпенглера (2015/16). В сезоне-2023/24 Буше был помощником главного тренера клуба НХЛ "Торонто".