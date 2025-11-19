Сопин не видел предпосылок к увольнению Кудашова из "Динамо"

Кудашов покинул пост главного тренера бело-голубых 17 ноября

ТАСС, 19 ноября. Генеральный менеджер омского хоккейного клуба "Авангард" Алексей Сопин считает, что Алексей Кудашов не заслужил увольнения из московского "Динамо". Об этом Сопин рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Алексей Николаевич - мой друг, поэтому я расстроен и, наверное, разочарован. Его эпоха вроде и не слишком длинная, но по нынешним временам почти пять лет в одном клубе - это очень приличный срок. Грустно, что она закончилась. Не вижу предпосылок, чтобы это произошло именно сейчас. Думаю, он этого не заслужил. Он отличный тренер, один из лучших в лиге. Мы вчера разговаривали несколько раз - у него уже есть два предложения. Теперь зависит от него: уйдет ли в работу сразу или возьмет паузу на несколько недель или месяцев. Но он наверняка найдет отличный вариант и будет бороться за самые высокие места. Жаль только, что не достиг этого в его родном клубе", - заявил Сопин.

Сопин работал вместе с Кудашовым в "Динамо", находясь на должностях генерального менеджера и спортивного директора клуба с 2021 по 2025 год.

Кудашову 54 года, 17 ноября "Динамо" объявило о расторжении контракта со специалистом. Тренер возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством динамовцы в 2024 году завоевали второй в истории клуба Кубок континента, а годом спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги, впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф. На посту главного тренера "Динамо" Кудашов провел 321 матч и занимает третье место по этому показателю. Выше располагаются Владимир Крикунов (413) и Аркадий Чернышев (838).