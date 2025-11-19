"Шанхай Дрэгонс" во второй раз в сезоне КХЛ обыграл "Локомотив"

Китайская команда одержала победу в овертайме

Редакция сайта ТАСС

Нападающие "Шанхай Дрэгонс" Ник Меркли, Райан Спунер и Гейдж Куинни © в овертайме

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Китайский "Шанхай Дрэгонс" в овертайме одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе "Шанхая" отметились Ник Меркли (43-я, 56-я минуты), Гейдж Куинни (58) и Кевин Лабанк (63). У проигравших отличились Максим Шалунов (1), Байрон Фрэз (38) и Егор Сурин (44).

"Шанхай" одержал третью победу в четырех последних матчах в КХЛ. Китайская команда во второй раз в текущем сезоне обыграла "Локомотив". Встреча, прошедшая 12 сентября, завершилась домашней победой "Шанхая" со счетом 4:1.

Ярославский клуб располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 29 матчах. "Шанхай" набрал 32 очка в 27 играх и поднялся на 6-е место на Западе.

В следующем матче "Локомотив" 22 ноября дома сыграет с хабаровским "Амуром", "Шанхай" на следующий день примет казанский "Ак Барс".