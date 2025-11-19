Российские шахматистки выиграли четыре стартовых тура на командном ЧМ

Во второй соревновательный день россиянки обыграли команды Азербайджана и Испании

Александра Горячкина © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МАДРИД, 19 ноября. /ТАСС/. Россиянки одержали победу над сборной Азербайджана в четвертом туре командного чемпионата мира по шахматам. Турнир проходит в Испании.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Анна Шухман и Ольга Гиря одержали победы, Александра Горячкина и Екатерина Лагно завершили свои партии вничью.

Ранее в среду россиянки переиграли команду Испании (3,5:0,5). В первый игровой день российские шахматистки одолели сборные Казахстана (2,5:1,5) и США (3:1).

В заключительном туре групповой стадии, который состоится 20 ноября, россиянки встретятся со сборной Перу. Турнир завершится 24 ноября.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки допущены до турнира в нейтральном статусе.