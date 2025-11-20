Овечкин вошел в топ-10 полевых игроков по победам в НХЛ

В активе форварда "Вашингтона" 833 победы в "регулярках"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин вошел в топ-10 полевых игроков по числу побед в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на четверг "Вашингтон" дома со счетом 7:4 обыграл "Эдмонтон", Овечкин принял участие в матче и отметился заброшенной шайбой. Эта игра стала для россиянина 833-й, в которой он одержал победу. По этому показателю Овечкин вышел на чистое 10-е место в истории лиги, обойдя канадца Рэя Бурка (832). Девятое место среди полевых игроков занимает американец Райан Сутер (840).

Лидером по числу побед является шведский нападающий Никлас Лидстрём (937), в тройку также входят канадцы Патрик Марло (935) и Джо Торнтон (914).