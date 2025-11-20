"Зенит" подписал контракт с 9-м номером драфта НБА 2014 года Вонле

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона

Редакция сайта ТАСС

Баскетболист "Зенита" Ноа Вонле © AP Photo/ David Zalubowski

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" заключил контракт с американским центровым Ноа Вонле. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.

Вонле 30 лет, с 2023 года он выступал за китайский клуб "Шанхай Шаркс". В 2014 году он был выбран в первом раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим девятым номером клубом "Шарлотт". В НБА он также выступал за "Портленд", "Чикаго", "Нью-Йорк", "Миннесоту", "Денвер", "Бруклин" и "Бостон".