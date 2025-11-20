IIHF обязала игроков носить защиту для шеи на Олимпиаде

© Tom Szczerbowski/ Getty Images

ТАСС, 20 ноября. Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила, что ношение защиты для шеи будет обязательным для всех игроков сборных, участвующих в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом представители IIHF сообщили вещательной корпорации Би-би-си.

"Мы можем подтвердить, что защита для шеи будет обязательной в соответствии с правилами IIHF", - заявили в организации.

В октябре 2023 года американский нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании "Ноттингем" и "Шеффилд". В декабре того же года совет IIHF обязал игроков использовать защиту для шеи на всех соревнованиях.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 22 февраля.