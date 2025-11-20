Гимнаст Духно стал первым в квалификации многоборья на юниорском ЧМ

Духно является единственным российским гимнастом, приехавшим на мужские соревнования на Филиппинах

Редакция сайта ТАСС

Арсений Духно © Альберт Стародубцев/ ТАСС

БАНГКОК, 20 ноября. /ТАСС/. Российский гимнаст Арсений Духно стал первым в квалификации многоборья на юниорском чемпионате мира. Соревнования проходят на Филиппинах.

Спортсмен набрал 82,065 балла. Духно является единственным российским гимнастом, приехавшим на мужские соревнования. В финалах он выступит в вольных упражнениях и опорном прыжке, где отобрался с первого места, на коне (с третьего места) и кольцах (с четвертого).

Финал мужского многоборья пройдет 21 ноября, в отдельных видах - с 23 по 24 ноября.