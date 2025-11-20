Овчинников возглавит клубную академию "Локомотива"

Ранее бывший вратарь сборной России работал на должности начальника отдела подготовки тренеров академии РФС

Редакция сайта ТАСС

Сергей Овчинников © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников покинул Российский футбольный союз (РФС) и продолжит работу в московском "Локомотиве", где возглавит клубную академию. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Овчинников работал на должности начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.

Читайте также

Капитан, Босс и преподаватель: Сергею Овчинникову — 55 лет

Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов поблагодарил Овчинникова за проделанную работу и пожелал удачи на новом месте. "Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу, которую он проделал в академии РФС. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования. Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в "Локомотиве", с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры. Искренне желаем удачи и ярких достижений на новом жизненном этапе", - сказал Митрофанов.

Овчинникову 55 лет, он выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", а также за португальские "Бенфику", "Порту" и "Алверку", сухумское "Динамо". Всего за "Локомотив" Овчинников провел 366 матчей, что является четвертым результатом в истории клуба, а также рекордные 157 раз сыграл на ноль. В составе железнодорожников он дважды стал чемпионом России, по два раза выиграл кубок и суперкубок страны.