Футболисты "Спартака" отработали один день на заправке

Игроки приняли участие в акции "Заправляем счастьем"

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" приняли участие в акции "Заправляем счастьем", отработав на одной из московских заправок. Об этом сообщает пресс-служба генерального партнера клуба "Лукойл".

На заправке работали нападающий Пабло Солари, полузащитники Роман Зобнин, Эсекьель Барко, а также защитники Даниил Денисов и Александер Джику. Зобнин и Солари в рамках акции заправляли машины, Барко, Джику и Денисов выдавали посетителям напитки и еду. После этого прошла автограф-сессия футболистов.

Ближайший матч "Спартак" проведет на "Лукойл-Арене" 22 ноября. В этот день красно-белые сыграют с ЦСКА в игре 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. Армейцы с 33 очками располагаются на второй позиции с 33 очками, столько же у лидирующего "Краснодара", но ЦСКА уступает по дополнительным показателям. Для "Спартака" этот матч станет первым после ухода Деяна Станковича с поста главного тренера команды 11 ноября, вместо него исполняющим обязанности назначен Вадим Романов.