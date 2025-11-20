"Трактор" потерпел четвертое поражение в КХЛ подряд, уступив "Амуру"

Хабаровская команда одержала победу со счетом 6:4

Вратарь "Трактора" Крис Дригер © Александр Щербак/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" со счетом 6:4 обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Шварев (6-я минута), Александр Гальченюк (8, 60), Кирилл Петьков (15, 19) и Кирилл Ураков (18). У проигравших отличились Андрей Прибыльский (10), Егор Коршков (17), Андрей Светлаков (31) и Джошуа Ливо (44). После четвертой пропущенной шайбы в воротах "Трактора" Криса Дригера сменил Савелий Шерстнев, который провел дебютный матч в КХЛ.

"Трактор" потерпел четвертое поражение подряд. В понедельник с поста главного тренера команды ушел канадец Бенуа Гру, под руководством которого челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Его обязанности исполняет Рафаэль Рише. "Трактор" набрал 31 очко в 30 играх и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Амур" располагается на седьмой строчке на Востоке с 26 очками после 27 встреч.

В следующем матче "Трактор" 26 ноября примет "Шанхай Дрэгонс", "Амур" 22 ноября на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".