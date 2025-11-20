Комментатора Виктора Гусева внесли в базу "Миротворца"

Также в базу попали глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Владлена Бобровникова и олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова

Редакция сайта ТАСС

Виктор Гусев © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 20 ноября. Комментатор Виктор Гусев и глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Владлена Бобровникова включены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу включена олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.