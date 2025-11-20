"Миннесота" поместила хоккеиста Тарасенко в список травмированных

Нападающий получил травму нижней части тела

Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" поместил российского нападающего Владимира Тарасенко в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Форварду диагностирована травма нижней части тела. Тарасенко пропустил последние три матча "Миннесоты".

Тарасенко 33 года, в текущем сезоне он забросил 2 шайбы и сделал 8 результативных передач в 18 встречах. Нападающий выступает за "Миннесоту" первый сезон. Ранее в НХЛ он играл за "Детройт", "Оттаву", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Сент-Луис" и "Флориду", с которой выиграл Кубок Стэнли (2024), перейдя в команду по ходу сезона и отметившись 2 заброшенными шайбами в финальной серии против "Эдмонтона". Также игрок становился обладателем трофея в 2019 году вместе с "Сент-Луисом".

Тарасенко был игроком клубов Континентальной хоккейной лиги "Сибирь" из Новосибирска и СКА из Санкт-Петербурга. В составе молодежной сборной России нападающий выиграл чемпионат мира 2011 года, а с основной командой стал серебряным призером мирового первенства 2015 года.

"Миннесота" после 21 матча набрала 24 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона.