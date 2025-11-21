Хоккеист "Айлендерс" Шабанов набрал три очка в матче с "Детройтом"

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин второй раз в сезоне сыграл "на ноль"

Нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов © AP Photo/ Ryan Sun

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Детройт" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы забили Калум Ритчи (7-я минута), Максим Шабанов (15, 47), Мэтью Барзал (24) и Бо Хорват (26). На счету Шабанова также результативная передача в эпизоде с первой заброшенной шайбой. Российский нападающий был признан лучшим игроком встречи. Всего на его счету в текущем сезоне три шайбы и три голевые передачи в девяти играх.

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 30 бросков и провел второй "сухой" матч в нынешнем сезоне. Россиянина признали третьей звездой прошедшей игры.

"Детройт" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 25 очков в 21 матче. "Айлендерс" идут на 3-й позиции Столичного дивизиона с 26 очками после 21 игры.

В следующем матче "Детройт" 22 ноября примет "Коламбус", "Айлендерс" в этот же день сыграют на своем льду против "Сент-Луиса".