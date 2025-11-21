Бобровский вышел на 7-е место по шатаутам в НХЛ среди европейцев

В активе голкипера "Флориды" 51 "сухой" матч

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский © AP Photo/ Rebecca Blackwell

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский поднялся на седьмое место по количеству матчей "на ноль" в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейцев.

В домашнем матче против "Нью-Джерси" (1:0) на счету Бобровского 31 отраженный бросок, он был признан первой звездой встречи. Россиянин в 51-й раз сохранил ворота в неприкосновенности в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись по этому показателю с чехом Томашом Вокоуном. Среди европейских голкиперов их опережают чех Доминик Гашек (81), швед Хенрик Лундквист (64), финн Пекка Ринне (60), россиянин Евгений Набоков (59), словак Ярослав Галак (53) и финн Туукка Раск (52).

"Нью-Джерси" занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 27 очков в 20 матчах. "Флорида" располагается на 4-й позиции Атлантического дивизиона с 23 очками после 20 игр.

В следующем матче "Нью-Джерси" в ночь на 23 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Филадельфии", "Флорида" в этот же день примет "Эдмонтон".