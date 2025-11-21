В клубе КХЛ "Сибирь" рассказали о будущем тренера Люзенкова

Специалисту предоставят шанс продолжить руководить командой в случае успешных результатов в ближайших играх

И. о. главного тренера "Сибири" Ярослав Люзенков © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ярослав Люзенков может остаться в качестве исполняющего обязанности главного тренера хоккейного клуба "Сибирь" в случае успешных результатов в ближайших играх. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер новосибирского клуба Виктор Меркулов.

Люзенков возглавил команду после того, как 14 ноября было объявлено об отставке главного тренера Вячеслава Буцаева. Под руководством 47-летнего специалиста новосибирцы одержали одну победу в трех играх.

"Думаю, ближайшие матчи прояснят эту ситуацию, - ответил Меркулов на вопрос, продолжит ли руководить командой Люзенков. - Если у него будет все получаться, то, конечно, ему необходимо предоставить этот шанс, он его заслужил. Но все покажут ближайшие матчи, от этого будем отталкиваться. В команде микроклимат совершенно нормальный, все парни стараются, работают, последние матчи показывают, что равнодушных нет".

В следующем матче "Сибирь" 22 ноября на выезде сыграет с "Сочи".