Овечкин побил рекорд Гретцки по голам без учета шайб в пустые ворота

В активе форварда "Вашингтона" 840 шайб

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Sam Hodde/ Getty Images

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал рекордсменом регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам без учета шайб в пустые ворота.

В матче с "Монреалем" (8:4) Овечкин оформил хет-трик, третий гол он забил в пустые ворота. На счету россиянина стало 840 шайб без учета голов в пустые ворота. Капитан "Вашингтона" обошел по этому показателю канадского форварда Уэйна Гретцки (838).

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 907 голами. С учетом плей-офф в активе игрока 982 заброшенные шайбы. По этому показателю он уступает только Гретцки (1 016).