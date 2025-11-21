В Москве стартовало первенство России по акробатическому рок-н-роллу

Первенство России среди юниоров завершится 22 ноября

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Первенство России среди юниоров по акробатическому рок-н-роллу стартовало в Москве. Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Юниорское первенство страны является частью большого спортивного марафона, который включается в себя чемпионат России, Кубок Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР), а также Кубок мира.

На чемпионате России разыграют медали в 17 дисциплинах. В их число входят буги-вуги, формейшн и микст в разных категориях.

Первенство России среди юниоров завершится 22 ноября. В тот же день пройдут Кубок ФТСАРР по буги-вуги и акробатическому рок-н-роллу. Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу и Кубок ФТСАРР по шоу состоятся 23 ноября, всероссийские соревнования среди студентов - 24 ноября.