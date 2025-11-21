Россиянин Гуломзода выиграл три золотые медали за день на Сурдлимпиаде

Спортсмен победил в соревнованиях по бадминтону в одиночном, парном и смешанных разрядах

Редакция сайта ТАСС

Шохзод Гуломзода © Михаил Синицын/ ТАСС

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Российский бадминтонист Шохзод Гуломзода выиграл три золотые медали в течение одного дня на Сурдлимпийских играх. Соревнования проходят в Токио.

В финале одиночного турнира он обыграл соотечественника Михаила Ефремова. В парной дисциплине Гуломзода и Ефремов победили японцев Юки Моримото и Ясухиро Нагаиси. В смешанном разряде он в паре с Еленой Тюриной победил южнокорейцев Пак Мина и Син Кён Дук.

Также в пятницу Марк Трошин завоевал серебряную медаль на дистанции 200 м на спине. По итогам пяти соревновательных дней российские спортсмены завоевали 11 золотых и две серебряные награды.

Россияне и белорусы принимают участие в соревнованиях под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). В Токио выступят 36 российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. В общей сложности будут разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта. Соревнования завершатся 26 ноября.

Соревнования для глухих спортсменов проводятся в соответствии с правилами международных федераций с заменой звуковых сигналов на визуальные. Основной критерий допуска атлета - потеря слуха не менее 55 децибел.